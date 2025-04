Audrus tähistati lihavõtteid põneva seiklusega

Kevadine päike paitas põski ja õhus hõljus ootusärevus – just sellises soojas meeleolus said tänavused lihavõtted Audrus eriliselt tähistatud. "Seiklus Jänese jälgedes" oli rohkem kui lihtsalt munajaht – see oli rõõmupäev, mis tõi kokku lapsed, noored, pered ja kogukonna heatahtlikkuse, loovuse ning koostöövaimu.