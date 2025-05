Selver sõidab saarele – kas külapood jääb alles?

Poekett toimetab tellimused reedeti 15–18 kaubikuga nii kihnlaste kui suvekülalisteni, kui nad on hiljemalt reede hommikul seitsmeks oma tellimused vormistanud.

"Kui algul plaanisime Vormsil teenust pakkuda vaid suvekuudel, siis tänu kohalike aktiivsele kasutusele oleme seal jätkanud kojuveoga aasta ringi: see näitab, et ka väikesaartel on reaalne nõudlus mugava e-kaubanduse järele," märkis Selveri juht Kristi Lomp, oodates positiivset vastuvõttu Kihnuski.