Linn hakkab ettevõtetele uues tööstuskülas peagi kinnistuid pakkuma

Linnavalitsus annab pressiteate vahendusel teada, et käsil on tööstusküla väljaarendamine Papsaare külas Hiiu arenduspiirkonnas. Detailplaneeringuga on sinna kavandatud 33 krunti: kuus ärimaad, 23 äri- ja tootmismaad, üks üldkasutatav maa ja kolm transpordimaad. Äri- ja tootmismaa krundid on kavandatud 6729 kuni 16 961 ruutmeetri suurused, lubatud on planeeritud äri- ja tootmismaa kruntide liitmine.