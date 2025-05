"Jannsen 206" konkursi võidutöö Kas lugemine on eilne päev?

Tegelikult polegi vaja uuringuid, et seda kõike näha. Noortekeskuses töötades kuulen noortelt tihti, kuidas lugemine ei paku huvi. Olen püüdnud nendega sel teemal juttu teha, kirjandust soovitanud. Ise kasvasin ajal, mil igavust peletati muu hulgas lugemisega ja nii said raamatutest mu igapäevased kaaslased. On tänini. Mu süda tilgub verd iga kord, kui mõni noor teatab, et tema küll lugeda ei viitsi. Et see on igav. Pole haruldane, kui raamatu läbilugemise asemel otsitakse internetist selle sisukokkuvõte ja saadakse nii koolis hinne kätte. Või kui kuulen noorelt, et ta proovis küll raamatut lugema hakata, aga esimesest leheküljest kaugemale ei jõudnud – juba olevat liiga palju teksti.