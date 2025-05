Urmas Lennuki vast kirjutatud näitemängus teevad kaasa Terje Pennie, Jaune Kimmel ja Agur Seim. “Väga raske on siit häärberist välja saada, Urmas piinab meid hiliste öötundideni. Tegelikult ei ole asi nii hull,” muheleb Seim, nentides, et pole jõudnud veel ümbruskonda avastada. “Mulle on koht uus, võiks veel rohkem siin ringi luusida. Hommikud on sellised, et ei taha üldse välja minna, mõnus on siin üleval lugeda ja kohvi juua Urmasega. Aga kant on täiesti võõras, Pärnumaale tihti ei satu,” avaldab näitleja.