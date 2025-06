Pärnu jõel kaduma jäänud mees leiti surnuna

10. juuni õhtul kell 19.43 tuli politseile teade, et Paikuse alevikus Teeveere pargi jõe kaldalt leiti mehe surnukeha. Surnukeha tundemärkide järgi on alust arvata, et tegu on 28. mail Pärnu jõel Paikuse piirkonnas kaduma läinud 42aastase Martiniga. Mehe täpne surma põhjus on selgitamisel.