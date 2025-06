Alexela avas Pärnu jahisadamas ehitustööde ajaks ajutise tankla

Alexela taristujuht Aivar Räim ütles, et kuigi ajutist tanklat luua ei ole lihtne ettevõtmine, tehti seda ikkagi. “Me teadsime, et see on klientidele oluline tankimiskoht, kuid esialgu tuli näha vaeva, et leida ohutu, tehniliselt toimiv ja kasutajasõbralik lahendus ajutisele tanklale. Seetõttu lõime jahisadamaga koos lahenduse, mis võimaldab mugavalt tankida, kuni uus kaldakindlustus ja tankla valmivad,“ ütles Räim.



Ajutises tanklas on müügil bensiin 98 ning diislikütus. Foto: Alexela

Ajutine tankla on juba olemas ja valmis kliente teenindama. See asub Pärnu jahtklubi jahisadama tõstekail statsionaarse sadamakraana kõrval. Müügil on bensiin 98 ning diislikütus. Oluline on arvestada, et korraga saab tankida ainult ühte kütust, sest ajutises tanklas on varasema kahe tankimiskoha asemel ainult üks. Kui tankla on hõivatud, saab järgmine alus oodata sadamasse sisenemata. Tanklasse sisenedes tuleb arvestada jahisadama eeskirjadega, sealhulgas ei tohi kiirus sadamaalal ületada viit sõlme ja lainet tekitada on keelatud.



Aivar Räim, ​Alexela taristujuht

Nagu varemgi saab maksta nii pangakaardi, sularaha kui Alexela äpi ning maksekaardiga. “Ajutise tankla puhul oli oluline, et ka see lahendus oleks mugav ja säiliks varasem lai valik maksevõimalusi,“ ütles Räim. Ta lisas, et ajutised mahutid on küll väiksemad, kuid heaperemeheliku kasutamise korral ei pea nende tühjenemise pärast muretsema, sest nende seisukorral hoitakse pidevalt silma peal.



Skeem. Foto: Alexela

Uue tankla kohta ütles Räim, et Alexela on valmis kohe ehitusega alustama, kui kaldakindlustuse tööd tankla alal lõppevad. “Seejärel kulub meil umbes kuu, et oma ehitustöödega valmis saada ning juba täiesti uus tankla avada,“ ütles ta.



