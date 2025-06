Volinik Eva Kruuse (valimisliit Inimeste Eest) avaldas oma ettekandes, et Vapper on rahvale tähtsatel teemadel olnud passiivne ja tegevusetu. Kruuse väitel on Vapper puudunud avalikelt aruteludelt ja rahvakoosolekutelt, kuigi on juhtival kohal.