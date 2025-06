Riigikohus: omakäeline testament kehtib lühikest aega

Riigikohus nõustus maa- ja ringkonnakohtuga, et omakäeline testament kaotab kehtivuse, kui selle koostamisest on möödunud kuus kuud ja testamendi tegija veel elab. Samuti on testament kehtetu, kui see ei vasta seaduses kirjeldatud vorminõuetele.

Omakäeline testament tuleb kirjutada algusest lõpuni oma käega, lisada kuupäev ja aasta ning allkirjastada. Kogu testament peab olema kirja pandud ka ajaliselt lähestikku – üldjuhul samal päeval. Need nõuded muudavad testamendi võltsimise raskemaks ja annavad kindlust, et inimene oli oma viimse tahte vormistamise ajal teo- ja otsusevõimeline.

See tähendab, et kui omakäelise testamendi tegemisest on möödunud kuus kuud ja inimese viimne tahe on jäänud samaks, ei piisa ainult testamendile uue kuupäeva, aasta ja allkirja lisamisest, vaid see tuleb algusest lõpuni uuesti kirja panna.