Teatrimulje "Juulikuu lumi" mõjub Endla mängukavas värskendavalt

Milline peab etendus olema? Tegelane Priit Pärnu Endla teatri uuslavastusest "Juulikuu lumi" vastab, et lõbus olgu. On ju teada, et mida kehvemaks muutub elu, seda rohkem eeldatakse, et kunst on meelelahutuslik. Muidugi on meil kergem vaadata lavateost, mis on kerge ja hoogne, kus inimeste üle tehakse nalja, kus ainuke dimensioon on argisatiir ja keerulistele probleemidele otsitakse lihtsaid lahendusi. Aga mis siis, kui soovida midagi rohkemat?