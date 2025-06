Jalgpallifestivalil osaleb 181 võistkonda viiest riigist. Turniiri vältel on suvepealinna oodata üle 4000 võistleja ja lapsevanema. Ühtekokku jagatakse eri vanuserühmades välja 17 karikat. Noorimad turniiril osalejad on seitsme- ja vanimad 16aastased.

Summer Cupi peakorraldaja Karl Palatu sõnutsi näeb nelja päeva jooksul 14 väljakul üle 550 vutilahingu, kuhu peale lapsevanemate on oodatud kaasa elama kõik huvilised. Palatu märkis, et palliplatsid on valmis igaks ilmaks ja lähipäevadeks lubatud muutlik ilm ei tohiks probleeme valmistada. ‘‘Väljakud on väga heas seisus," kinnitas ta. "Platsi kõrbemise ohtu pole, sest viimastel päevadel on sadanud ja oleme arvestanud nii kuumuse kui vihmaga.‘‘