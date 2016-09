Odavaima korteri võib Pärnumaal saada 100 euroga

Odavaim korter Pärnumaal asub KV.EE kinnisvaraportaali andmetel Koonga vallas Irta külas (ligi 40 kilomeetrit Pärnust), mille eest küsib Pindi kinnisvara 100 eurot. Nii, nagu paljud sama hinnaklassi maakorterid, on tegu pankrotivaraga ja 100 eurot on tegelikult oksjoni alghind.

Odavaim Pärnumaa korter väljast vaadatuna. / Kinnisvaraportaal KV.EE

Sama seis on pea kõikide korteritega, mis maksavad alla tuhande euro. Näiteks, kui soetada 900eurose alghinnaga kolmetoaline korter Tootsi valda, saab kauba peale kaasa 1721 eurot võlga korteriühistu ees. Samuti on korterile märgitud kolm hüpoteeki, mis müügiga ei kustu. See tähendab seda, et võib juhtuda olukord, kus elamispind tuleb eelmise omaniku võla tõttu hiljem pangale loovutada.

Pärnu linna odavaim korter asub Riia maanteel, Kaubamajaka vastas. Elamispinda, mille eest soovitakse 9500 eurot, reklaamitakse sõnadega “kommunaalkulusid ei ole”. Seda muidugi seetõttu, et ostja peab arvestama puuduva vee ja elektriga.

Müüdav korter Riia maanteel / Kinnisvaraportaal KV.EE

Pärnumaa odavaim maja asub Saarde vallas Sigaste külas. 3000ruutmeetrise krundiga onni eest tuleb välja käia 700 eurot. Tegu on RMK enampakkumisega, seega on siingi tegu alghinnaga.

Vana uberik Saarde vallas, mida müüakse 700 eurose alghinnaga. / Kinnisvaraportaal KV.EE

Kalleimad Pärnumaa korterid ja majad asuvad mõistagi Pärnu linnas. Kõige suurema hinnasildiga korteri leiab Eha tänavalt. 395 000eurone “avangardistlik” viietoaline rannarajooni korterit täiustab hiigelsuur terrass ja rõdu.

Kalleim maja on 600ruutmeetrine luksusvilla Supeluse tänaval, mille eest tuleks välja käia 1 590 000 eurot.

Kalleima Pärnumaa luksusvilla välisilme. / Kinnisvaraportaal KV.EE/LVM kinnisvara