Üle kahe aasta vältel jõhkralt elukaaslast peksnud mees pääses tingimisi vangistusega

Jõhkrutseja türmist pääsemise valem on lihtne: kahe aasta jooksul ei tohi ta kedagi peksta ega mistahes muid kuritegusid toime panna.

2013. aasta juunis haaras Jaan elukaaslase juustest, tõmbas ta pikali ja lohistas juukseidpidi elutoast mööda treppi keldrikorrusele pesuruumi. Seal peksis ta naist jalaga kõhtu ja lõi talle kaks korda rusikaga näkku.

Peale selle, et löögid tegid ohvrile haiget ning tekitasid üle keha sinikaid ja marrastusi, põhjustas juustest tirimine valu peanahale. Haiget said mööda trepiastmeid lohisenud jaladki.

Uurimine tuvastas, et järgmisena vägivallatses Jaan tunamullu aprillis, kui lõi elukaaslast näkku Türgis Antalyas asuva hotelli ööklubis. Veidi aega hiljem hotellitoas lükkas vägimees naise põrandale ja istus talle peale. Et ohver abi kutsuda ei saaks, surus mees naisele tema käsi kinni hoides suhu voodis olnud kleidi. Kohtulahend kirjeldab, et mees surus kleidi naisele nii sügavale kurku, et maaslamajal tekkis lämbumise hirm. Samal ajal tekitas kleidi suhu toppimine valu suunurkades.

Kui Jaan naise haardest vabastas, läks kannatanu vannituppa. Mees järgnes naisele, lükkas ta vastu seina ja sedapuhku lükkas talle kurku oma sõrmed.

Umbes pool aastat hiljem, kui naine oli lapseootel, viskas Jaan teda õunaga. Hetk hiljem heitis ta naise suunas tooli, mis mööda põrandat libisedes tabas sihtmärgi jalga.

Seejärel võttis jõhkard naise haardesse, tõstis õhku ja viis magamistuppa. Seal lükkas ta naise selili voodisse, istus rasedale elukaaslasele peale ja lämmatas teda padjaga.

See ei olnud Jaanile kaugeltki viimane kord elukaaslast lämmatada. "Meie poeg peab mind vanglasse vaatama tulema," lausus elajalik mees mullu juunis ja surus diivanipadja naisele näkku.

Mõnevõrra kergemalt sai õnnetu naine hingata umbes viis kuud, misjärel kordus selles lähisuhtes justkui harjumuslikuks kujunenud lämmatamise rutiin: taas istus Jaan naisele peale ja lämmatas teda padjaga, surudes seekord oma rusikaid läbi padja. Et naisel õnnestus end vahepeal haardest lahti rebida, kordus naise voodisse lükkamine ja talle padja näkku surumine üha uuesti.

Kui naine uuesti püsti tõusus, surus Jaan talle suhu puidust riidepuu. Nii purunes osaliselt üks naise hammas.

Lõpuks tõukas võimutseja naise jällegi voodisse, istus talle peale ja peksis kätega näkku ja pähe.

Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistas Jaani karistusseadustiku sellise paragrahvi alusel, mis käsitleb kehalist väärkohtlemist, kui see on pandud toime lähi- või sõltuvussuhtes ja korduvalt. Kohtu võimuses on karistada selle eest rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

Elukaaslasega äärmiselt alandaval ja julmal moel käitunud Jaan vabadust ei kaotanud, kuid riigituludesse peab ta maksma sunniraha ja riigi õigusabi eest kokku 1072 eurot ja kaks senti.

Kui uskuda Jaani andmeid Facebookis, on tal tänaseks uus silmarõõm.