Pärnu kiriku küljest pudenes kõnniteele jalakäijatele eluohtlikke kive

Nii oskasid kirikust pahaaimamatult mööduvad linlased lagunevast hoonest ja järgmistest võimalikest allasadavatest kividest eemale hoida.

Eliisabeti kiriku organist Jaanus Torrim tõdes, et kirikutorni seinalt pudeneb krohvi igal sügisel, kui ilm selle lagunemist enim soosib. Seepärast soovitas ta probleemi mitte üle paisutada.

Torrim märkis, et tänavu veebruaris langes kirikutorni küljest suur karniisitükk, kuid tunduvalt väiksemad krohvitükid kellegi elule ohtu ei kujuta. “Mis me teeme siis?” vastas ta hetk hiljem nõutult väitele, et mis tahes mõõdus kiviga pole kellelgi meeldiv pähe saada.

Pärast talvist varingut pole räsitud kirikutorni remonditud, kuna kogudusel ei jagu nii suure töö tegemiseks raha. “Ehk linn või riik tuleks nüüd appi?” küsis Torrim ja tõi esile, et näiteks Tallinnas ja Tartus on teinud suuremad kirikud korda omavalitsus või riik. Samal ajal nentis ta, et lagunev Eliisabeti kirik Pärnu südalinnas on linnale häbiplekk, mis riivab silma ja vajaks kiiresti korrastamist.

Pärnu linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja Anu Juurma-Saksa sõnutsi peab iga kinnistuomanik enda valdusi ise korras hoidma. “Meil on eelarves raha kirikute korrashoiuks, kuid see on omaosaluse toetuseks,” selgitas Juurma-Saks. Ta lisas, et initsiatiiv hoone korda teha peab tulema omanikult.

Pärnu rae eelarves on tänavu kirikute korrastamiseks 10 000 eurot, järgmise aasta eelarves 20 000 eurot. Juurma-Saks nentis, et sellest rahast Eliisabeti kiriku remondiks ei piisaks, pealegi on see mõeldud kõigile Pärnu kirikutele.

Eliisabeti kiriku ohtlik olukord tõusis teravalt päevakorda veebruaris, kui pühakoja küljest kukkus karniisitükke, mis prantsatasid sealt möödunud abielupaarist vaid meetri kaugusele tänavale.

Eliisabeti koguduse õpetaja Enn Auksmann rääkis veebruaris Pärnu Postimehele, et kiriku katuse renoveerimisprojekt valmis juba 2007. aastal, kuid siis tuli majandussurutis, mistõttu nad raha pühakoja remondiks ei saanud.

Mullu uuendati renoveerimisprojekti ja pühakodade programmi esitati uus taotlus, kuid taas jäi positiivne otsus tulemata.