Pildid: Jätkus kohus taksojuhi mõrvas süüdistatavate vendade üle

Prokurör Anderson rääkis, et Filip-Arturile tehti tänavu aprillis Eestis psühhiaatriline ekspertiis. Noormeest hinnanud ekspert jõudis järeldusele, et Filip-Artur on süüdiv.

Peale selle märkinud Filip-Artur, et on endale pika vangistuse lubamiseks piisavalt noor.

Vanem vendadest, Filip-Artur, võttis 9. jaanuari kohtuistungil tapmise omaks. "Ma ei mäleta täpselt, kuidas see juhtus. See toimus mu peas kiiresti," lausus ta ja tunnistas, et lõi ohvrit nii noa kui kruvikeerajaga.

Noorem väitis, et tegutses Filip-Arturi taktikepi all ega osalenud tapatöös. Küll tunnistas ta, et aitas vennal ohvri kraavi tõsta.

"Kas vend otsustab teie eest?" küsis prokurör Gardi Anderson.

"Otsustes, mis puudutab meid mõlemaid, jah," vastas noorem vend.

Benjamin lisas, et oli röövitud taksoga tapmiskohalt lahkudes šokis, kuna polnud kunagi varem midagi niisugust teinud.

9. jaanuari istungil arutati selle üle, kas rööv oli vendadel ette kavatsetud. "Idee, mitte plaan," vastas Filip-Artur prokuröri küsimusele, kas taksosse istudes oli neil plaan auto röövida.

Ometi tuvastas kohtueelne uurimine, et Filip-Arturil oli taksosse istudes vööl pussnuga. Peale selle rääkis Benjamin, kuidas nad otsisid vennaga enne sõidu alustamist kotist välja kruvikeeraja, millega hiljem auto katuselt plafoon eemaldada. Alles tagantjärele said nad teada, et see oli kinnitatud katusele magnetiga.

Muu hulgas arutati eelmisel istungil selle üle, milline inimene oli tapetud taksojuht. Andersoni palvele iseloomustada isa Lembitut, vastas poeg Verner: "Kui ma olen kunagi oma lastele sama hea isa, olen väga rahul."

Poeg lisas, et ei mäleta olukordi, millele tema isa oleks äkiliselt reageerinud. "Ta oli väga tasakaalukas: alati nägi, et klaas on pigem pooltäis, mitte pooltühi," selgitas ta.

Filip-Arturi kaitsja tundis muu hulgas huvi, kui heas vormis ja kui julge inimene oli ohver. Peale selle küsis ta tapetu pojalt, kas tema isa nägi noorena Kuld Lõvi trahteris töötades kaklusi ja kas ta pelgas neid.

Niisamuti vaagiti, kas Uibo võis osutada noormeestele vastupanu. Tapetu poeg ja abikaasa olid veendunud, et auto polnud Lembitule nii tähtis, et selle pärast oma eluga riskida.

31. jaanuaril kella 23 ajal sai politsei teate, et Pärnumaal on taksojuhilt röövitud sõiduk Mercedes-Benz ja seda juhtinud mehega ei ole õnnestunud ühendust saada. Politsei tuvastas, et auto lahkus Eestist kella 22 paiku Ikla kaudu. Seejärel informeeriti kolleege nii Lätis kui Leedus. Leedu politsei abiga peeti röövitud sõiduk Panevėžyse kandis kinni. Sõidukis olid Eesti kodakondsusega 18- ja 20aastane mees, kes alaliselt Eestis ei ela.

Kadunud taksojuhi torkehaavadega surnukeha leiti järgmisel päeval Pärnumaalt Pulli küla lähedalt.

Leedu kohus vahistas mõrvas kahtlustatavad Eesti õigusabitaotluse alusel ja 4. märtsil otsustas nad Eestile välja anda. 9. märtsiks jõudsid noormehed Eestisse, kus Pärnu maakohus kontrollis nende vahistamise aluseid ja jättis kahtlustatavad eeluurimise ajaks vahi alla.

Kohtuprotsess jätkub Pärnu maakohtus 30. jaanuaril.

