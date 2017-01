Konfiskeeritud auto võib saada mõnekümne euro eest

Pärnu maavalitsus müüs mullu enampakkumistel 23 kohtus liiklusrikkumiste ja kuriteo toimepaneku tõttu konfiskeeritud sõiduautot, mille müügiga teeniti 20 848 eurot, ja viis rollerit ja mootorratast, mille eest laekus riigituludesse 909 eurot.

Kõige rohkem teenis riik Audi Q7 müügiga, mille eest enampakkumisel tasuti 8261 eurot.

Mitu autot leidis enampakkumisel uue omaniku alla 100 euro eest. Kaks Honda Civicut müüdi vastavalt 57 ja 58 euroga, Ford Mondeo eest maksti 67 ja Opel Astra eest 87 eurot.

Odavaim mopeed läks kaubaks 55 euro ja 20 sendiga

Enampakkumisel kerkis 1000 eurost kõrgemale viie sõiduauto hind.

Odavaim mopeed läks kaubaks 55 euro ja 20 sendiga. Mootorratta Qingqi QM eest maksti oksjonil 322 eurot.

Pärnu maavalitsuse enampakkumise korraldamise komisjoni liige Marika Klausson ütles, et enampakkumise hind määratakse vastavalt turuhinnale. “Lõplik hind kujuneb pakkumise käigus,” ütles ta. Klausson lisas, et ükski enampakkumisele pandud sõiduk eelmisel aastal müümata jäänud.

Sõidukist ilmajätmine pole kohtusaalis igapäevane praktika. Sellise otsuseni jõuab kohtunik prokuröri süüdistuse alusel siis, kui kohtualune on varemgi joobes või juhiloata sõitmise eest karistada saanud.

“Sõiduki äravõtmisega püüame inimesi, kes oma käitumise ohtlikkust ei mõista, liiklusest eemal hoida. Samuti määratakse neile liiklusrikkujatele, kellel on probleeme vägijookidega, lisakaristusena alkoholitarvitamise keeld,” selgitas prokurör Merry Tiitus. “Karistus ja lisameetmed valitakse seadusest, juhtumist ja inimesest lähtuvalt. Kõige olulisem on, et neil inimestel tuleb aidata oma käitumise ohtlikkust mõista ja ise seda muuta. Selleks oleks vaja rohkem võimalusi saata neid vastavatesse sotsiaalprogrammidesse.”

Kohus langetas Pärnumaal toimepandud liiklusrikkumiste kohta mullu üheksa sõiduki konfiskeerimise otsust vähem kui üle-eelmisel aastal.

Peale nende ootab viis kriminaalasja, kus sõiduk on arestitud, veel kohtulahendit.

Lääne ringkonnaprokuratuuri piirkonnas tervikuna võõrandati mullu jõustunud kohtuotsustega 42, tunamullu 39 sõidukit.