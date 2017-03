Pedofiilid pilastasid Pärnumaa metsade vahel

Noorukid olid nõus minema üha kaugemale. Mõnele lapseealisele pani Palm käed külge, teisel lasi ta ennast rahuldada nii suu kui ka käega. Kord läks asi 13aastase poisiga nii kaugele, et toimetus leiab, et siinkohal ei ole võimalik rohkem detailidesse laskuda.

Mõnelgi korral oli nii karavanis kui saunas Palmiga koos 55aastane kolleeg Heno. “Vägistamine on lubatud vastastikusel kokkuleppel,” teatas Heno kord külas olnud poistele. Kuigi ta oli enamasti Palmi kuriteopartner, sõidutas ta vahel üksi 17aastast noormeest, kellele maksis mitu korda seksuaalsete teenete eest raha.

Pole teada, millises elufaasis haiglane soodumus meestest võitu sai. Ei teata sedagi, kui palju on toime pandud kuritegusid, mida kohtutoimikud ei kirjelda. Kuid tõestatud on, et juba 2002. aastal meelitas sel ajal keskealine Palm oma töökoha stuudiosse lapsi, kellel palus riidest lahti võtta, et neid pildistada.

“Ma olin siis vist kaheksa- või üheksa-aastane, ujusime ja päevitasime alasti, Aivar tegi pilte. Alles hiljem sain teada, et ta nimi on hoopis Tõnis,” rääkis üks tema ohvritest aastaid hiljem. Nüüd on see ohver juba tükk aega täiskasvanud mees, kes üritab minevikku unustada.

2008. aastal mõistis kohus Palmile lasteporno tootmise eest 15 000 krooni trahvi. Tegemist oli kokkuleppemenetlusega. Prokurör vastas avalikkuse pahameelele, et nõustus sellise karistusega seetõttu, et tegu oli ammuse kuriteoga ja tõenäoliselt ei korda mees pahategusid enam kunagi. Prokurör eksis.

Nüüd tuvastas kohus, et Palm pani 2014. aasta jooksul toime 56 alaealisevastast kuritegu, kusjuures viies juhtumis mõisteti ta õigeks. Heno süü tuvastati 12 puhul.

Kohtuistungid peeti kinniste uste taga. Palm väitis kohtus, et ta proovis üksnes halvale teele läinud poisse kasvatada ja arvas, et nad ise tahtsid temaga olla.

Kuigi ringkonnaprokurör Helga Aadamsoo küsis Palmile vanglakaristuseks kümmet aastat, otsustas kohus mõista kaheksa. Kuna asi lahendati lühimenetluses, vähenes karistus kolmandiku võrra ehk Palmil tuleb kanda viis aastat vanglakaristust.

Henole mõisteti karistuseks neli aastat trellide taga, mis vähenes lühimenetluse tõttu kahele aastale ja kaheksale kuule. Kuna eelvangistuses viibib mees 2015. aastast, tähendab kohtuotsus, et Heno vabaneb trellide tagant selle aasta lõpul.

Lühimenetluse eesmärk oli eelkõige kaitsta ohvreid, et nad ei peaks traagikat uuesti läbi elama. Küll ei tähendanud lühimenetlus väiksemat koormust kohtule, sest Palm ja Heno kaebasid otsused edasi riigikohtuni välja. Kõrgemad astmed maakohtu otsust ei muutnud.

Peale selle küsis prokurör, et Palmile mõistetaks kolmeaastane karistusjärgne käitumiskontroll, kuid kohus leidis, et seda saab määrata alles siis, kui lastepilastaja on vanglakaristuse ära kandnud.

2015. aastal kasvas Pärnumaal eelneva aastaga võrreldes alaealistelt seksi ostmise arv nullilt 31ni. Valdavalt on tegu juhtumitega sellest kriminaalasjast.