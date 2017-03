Täna on naistepäev, see nõukogude ajast tuttav punaste nelkide püha. Kas teadsite, et see traditsioon sai alguse USAs 1848. aastal, mil sealsed naised said juurde õigusi ja vabadust? Naistepäev ei ole mul kalendris kirjas, kuid annab võimaluse selle teema üle mõelda.