Varbla vald aitab vaenlase lennukitel peitu pugeda

2016. aasta 11. oktoober. Riigikohus rahuldas Tamba tuulikutest 337 ja 714 meetri kaugusel elava Arne Albergi kaebuse ja tühistas tuulikute kasutusload. Kasutuslubade aluseks olevad ehitusload tunnistas kohus õigusvastaseks.

Albergi häiris 99 meetri kõrguse masti ja 101 meetri pikkuste tiibadega (kõrgus koos tiibadega 149,5) tiivikute müra ja jäätükkide lendamise risk. Kuna püsti pandud tuulikud olid detailplaneeringus lubatust kõrgemad, otsustas kohus 2013. aasta oktoobris ja detsembris tööd alustanud tuulikutelt kasutusloa ära võtta ja soovitas vallal kaaluda uute, kas või ajutiste kasutuslubade andmist.

Varbla vallavalitsus alustaski eelmise aasta 28. detsembril taas kasutuslubade menetlust. Üks, kellega kasutusloa eelnõu vallavalitsuse korralduse kohaselt tuli kooskõlastada, oli kaitseministeerium.

Eesti on NATOga liitudes võtnud endale kohustuse tagada NATO nõuetele vastav radarkate. Mati Kuppar

Vald saatis kolm aastat tagasi püstitatud tuulikute ehitusprojektid kaitseministeeriumi ja küsis ajutist kasutusluba. Ministeerium keeldus, sest üle 40 meetri kõrgused tuulikud segavad õhuseireradari tööd.

“Eesti on NATOga liitudes võtnud endale kohustuse tagada NATO nõuetele vastav radarkate. Elektrituulikute taha jääb pime- ja varjuala, kus tuvastustõenäosus ei pruugi olla nõutud tasemel,” selgitas kaitseministeeriumi planeerimise ja töövõime tagamise nõunik major Mati Kuppar.

Arusaadavatel põhjustel ei saa kaitseministeerium Tamba tuulikute ohtlikkust leheveergudel üksikasjalikult kirjeldada. Põhimõtteliselt on liiga suured tuulikud nagu pöörlevad peeglikillud, mis radarikiiri tagasi peegeldavad, valejälgi tekitavad ja radarile nähtamatu seina moodustavad.

Vald: kaitseministeeriumi luba pole vaja

“Tamba generaatorite puhul ei ole kaitseministeeriumi kooskõlastus nõutav ega siduv ja selle puudumine kasutuslubade andmist ei välista. Küll on kaasamise käigus kaitseministeeriumi ilmutatud riigikaitsehuvi üks põhjendatud huvisid, mida ajutiste kasutuslubade andmisel kaalutlusõiguse teostamisel arvestada, eeskätt kõrvaltingimuste seadmise otsustamisel,” teatas Varbla vallavanem Sivar Tõnisson, kes kaitseministeeriumilt kooskõlastust küsis ja eitava vastuse sai.

Seni on ehitamine käinud Eesti Vabariigis nii, et esmalt kuulab omavalitsus ära asjast huvitatud pooled ja kehtestab detailplaneeringu, seejärel väljastab ehitusloa ja lõpuks kasutusloa.

Varbla vallavolikogu kehtestas 2003. aastal detailplaneeringu, mis lubab püstitada 120 meetri kõrgusi tuulikuid. 2006. ja 2012. aastal väljastatud ehitusloas on tuulikute kõrgust õigusvastaselt pikendatud ja 2013. aastal on vald tuulikutele kasutusloa andnud, ent detailplaneeringut, mis suuremat kõrgust lubaks, pole volikogu kehtestanud.

Lennundusseaduse järgi on kaitseministeeriumil kohustus tuulegeneraatorite ja -parkide detailplaneeringud ja ehitusprojektid kooskõlastada 2008. aasta 22. detsembrist. Seadus ei räägi sõnagi kasutuslubade kooskõlastamisest, eeldades, et enne seda on planeering ja ehitusluba juba kooskõlastatud.

Varbla vallavanem on juristide abiga üles ehitanud konstruktsiooni, kus ajutise kasutusloa menetlemisel tegeldakse asjadega, mis tuleb kokku leppida detailplaneeringu arutamise käigus. Kui seda detailplaneeringu menetlemiseks nimetada, tekiks kaitseministeeriumil vetoõigus. Seetõttu eelistab vallavanem rääkida menetlusel “ministeeriumi kaasamisest”.

Tõnissoni väitel kehtivad 2012. aasta ehituslubade asemel, millele kaitseministeeriumi kooskõlastust ei küsitud ja mille riigikohus õigusvastaseks tunnistas, 2006. aasta ehitusload. Kuppar sellega ei nõustu, meenutades, et ehitusluba aegub kahe aastaga. Oluline on kuupäev, 2008. aasta 22. detsember, mil kaitseministeeriumil tekkis kooskõlastamise õigus.