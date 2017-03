Janne Ristimetsale on tantsukool see koht, kus ta veedab suurema osa oma päevast. Kevadel aga viib Ristimets lapsed Vallikääru aasale tantsima ja joogat tegema.

Tantsuõpetaja ja tantsukooli juhataja Janne Ristimets unistab, et saaks lahti võlgadest, tantsukool täituks õnnelike laste-noortega ja ta looks taas kodu tulvil õnne ja armastust. Peale 200-liikmelise koolipere on ta 22aastase Jani, 17aastase Jakobi ja nelja-aastase Aura Ingli ema.