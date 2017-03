Tammsaare lasteaia lapsed tutvusid raamatukoguga

Esimesena tutvusid mudilased sünnipäevalapse, Eno Raua raamatust tuntud tegelase Sipsikuga, kes sai juba 55aastaseks. Enamikule oli see armas tegelane tuttav.

Leevikese, Orava ja Pöialpoisi rühma lastele näidati eri linnuraamatuid, millest sai kuulda huvitavaid linnuhääli. Leevikese rühmale luges tädi Malle loomaraamatut ja näitas muid huvitavaid lasteraamatuid. Lastele pakkusid elevust nii raamatud kui ka ettelugemine ja mänguasjad.

Orava ja Pöialpoisi rühma lapsed said teada, et eesti keeles on palju eri murdeid. Hanneli luges ette murdekeelsest raamatust loo koerast. Murdekeelne kõne meeldis lastele väga.

Samuti said lapsed näha näitusel "Siin ma kasvan, suureks saan" oma lasteaiast joonistatud töid.

Raamatukoguga tutvumine oli lastele suur elamus. Nii mõnigi sattus sinna esimest korda. Tammsaare lasteaia lapsed avaldasid soovi edaspidigi raamatukogu külastada ja tänavad vahvaid raamatukogutöötajaid.