Audru kooli lapsed käisid Poolas programmeerimas

Erasmus+ programmi "Programmeerimine kui innovaatiline õppimine ja õpetamine Euroopa koolis" partnerid on Poola, Prantsusmaa, Itaalia ja Eesti. Igas riigis toimub üks kohtumine, kus õpilased saavad arendada oma programmeerimisoskust. Järgmised kohtumised tulevad oktoobris Prantsusmaal, järgmisel aastal Itaalias ja Eestis. Projekt kestab kaks aastat.

Esimesel päeval tutvusid õpilased üksteisega, tegid ettekande oma kodumaast ja seejärel panid proovile oma tähelepanelikkuse ja mälu – Kahooti mälumängu võitis Poola võistkond. Pärastlõunal ootas ees fotosafari rahvusvahelistes rühmades: õpilased pidid Zamośći vanalinna seitsmes kohas pildile jäädvustama iseenda, oma kaaslased ja ülesandes märgitud koha. Hiljem kasutati tehtud pilte programmeerimisülesandes.

Järgmisel kahel päeval õppisid lapsed Scratchi keskkonnas programmeerima. Kannatlikud koolitajad tulid Krakowi programmeerimisakadeemiast. Poolakad olid juba varem tutvunud kasutatava keskkonnaga, teised mitte, kuid meie õpilased omandasid baasteadmised kiiresti. Paaristööna, meie õpilased oli paaris Poola lastega, valmisid väga toredad mängud, mis tutvustasid eri riike.

Neljapäeval proovisid õpilased kasutada omandatud oskusi, tutvustamaks Zamośći ja Lublini linna, võõrustajaperesid, Roztocze piirkonda. Pärastlõunal sõitsime Roztocze rahvusparki, kus jalutasime looduses ja grillisime. Kui eelmistel päevadel oli ilm päikesepaisteline ja soe, siis sel päeval tibutas ja oli üpris jahe.

Viimasel päeval külastasime Lublini linna ja õhtul pidasime koolis lahkumispidu võõrustavate peredega. Õpilased jäid reisiga rahule ja ootavad pikisilmi oma uusi sõpru Eestisse.

Audru lapsed kirjutasid sõidu kohta järgmist: "Kogemus, mille me siin Poolas oleme saanud, on olnud imeline ja huvitav. Linn, kus viibime, meenutab meile kodumaad: kõik on hubane ja mugav.

Oleme saanud endale väga palju uusi sõpru. Pered, kelle juures peatume, võtsid meid ruttu omaks. Siinsed söögid on huvitavad ja neid on põnev proovida: igale poole on lisatud tatart või siis süüakse hommikuhelbeid kuuma piimaga. Kui tekib võimalus minna vahetusõpilaseks, oleksime kõik nõus. Natukene naljakas on see, et paljud siinsed inimesed ei oska inglise keelt ja söövad ühel söögikorral väga palju."