Mees varjas naabri akna korvpallilauaga

Pärnus Rääma linnaosas elav Maie Kapak ja tema tütar Airi Kasemägi on nõutud, sest kaks nädalat tagasi paigaldas naaber nende ehitusjärgus kõrvalhoone ülemise korruse akna ette korvpallilaua.

Kasemägi alustab jutuajamist irooniliselt Igor Mangi sõnadega: “Anne antakse taevast ja seda tuleb kasutada!” Naabrite vahelt jooksis must kass läbi umbes kuus aastat tagasi, kui ema ja tütar tahtsid enda hoovi lammutatud kõrvalhoone asemele uut ehitama hakata. Viis aastat oli Kasemäe sõnutsi hoovis ehitusauk ja naabritega vaieldi, kuhu ema ja tütar võivad kõrvalhoone rajada. Kuna aga Kapakul on kitsas krunt (16 ruutmeetrit), läks krundipiirile ehitamiseks vaja naabri luba. Et üleaedsed ei leidnud Pärnu linnavalitsuse abiga lahendust, otsustati kõrvalhoone lõplik asukoht ja väljanägemine Tallinna halduskohtu Pärnu kohtumajas.

Praegu on kõrvalhoone ehitus alles pooleli: majja tuleks panna elekter, paigaldada vaheseinad, põrand, katusele lumetõke, kuid neid tegemisi varjutab ülakorruse akna ette naaber Arvi Kuke paigaldatud korvpallilaud, mis valguse võtab.

Kas tõesti võib ainult tema akendesse päikesevalgus paista? Airi Kasemägi

“Naabrite Arvi ja Marge poolne väljaehitus koos aknaga oli vajalik selleks, et kitsasse kõrvalhoonesse trepp paigutada. Ma vajan selle akna valgust, mitte vaadet. Aga see ebastandardsete mõõtmetega korvpallilaud võtab kogu valguse ära,” räägib Kasemägi. “Ma ei teagi, kas see on andekuse tipptase või siiski naabri suur armastus meie vastu, et kaitsta meid liigse päikesevalguse eest,” kurdab ta. “Jääb arusaamatuks, kuidas ta seda korvpalli seal mängib, kui see on jalgadega paigaldatud tema kuuri eterniitkatuse tagumisele servale. Teiselt poolt elame ju linnaruumis, kus kõikide naabrite akendest on võimalik vaadata kõrvalhoovi. Nii vaatab Arvigi oma naise Margega üleaedsete hoovidesse. Minu ülejäänud naabrite aknad on suunatud meie aia poole. Kas tõesti võib ainult tema akendesse päikesevalgus paista? Mul ei ole vaja vaadet sellest aknast, vaid ikkagi valgust,” teatab Kasemägi ja lisab, et niikuinii oli tal pärast ehituse lõppu plaanis aknale mattkile kleepida, et kaitsta naabri privaatsust.

Kuigi Kasemägi alustab juttu lõbusalt, muutub ta juba mõne aja pärast tõsiseks, sest on vägikaika vedamisest väsinud ega kujuta ette, mis üllatus teda järgmisena oodata võib.

Naaber lausub, et pahatahtlikku mõtet tal korvpallilauda paigutades ei olnud. Küsimusele, miks ta selle just sinna püstitas, vastab Kukk: “Minu õigus on see panna sinna, kuhu mina soovin.” Ometi ei leia Kukk, kes seal enda väitel palli mängimas käib, et korvpallilaud oleks omapärase kõrgusega, ja liigutada seda ei kavatse.

Kukk ei varja, et aken, mis on tema hoovi poole, häirib teda. Ta ei mõista, miks kõrvalhoonel, mis tema teada peaks projekteerimistingimuste järgi olema abihoone, on üldse akent tarvis. “Ma ütlesin, et see on pigem nagu eluhoone, aga nemad väidavad, et abihoone,” räägib Kukk.

Seda, et sellises tihedas asustuses tuleks Kasemäel naabritega arvestada, on Kuke jutu kohaselt kinnitanud Pärnu linnavalitsuse juristki.

“Meie maja sai ehitatud aastal 2006 ja projekteeritud nende kõrvalhoone järgi, millel aknaid ei olnud,” seletab Kukk, miks ta selle aknaga leppida ei taha. “Aga ma kordan: pahatahtlikkusega siin tegu pole.”