Vaidlus lõhutud mõrdade üle laastas kaluri

Naari jutu järgi käis PRIA ekspert tema võrke vaatamas ja kinnitas, et tegu on nõuetekohaste mõrdadega. “Ise hiljem avastasin, et kõige tipuks olid püünistel valed ujukid peal, mistõttu võrk uppus ära. Mida ta siis kontrollis?” küsis ta.

PRIA kalandustoetuste büroo juhataja Ilves märkis, et toetuse saamiseks pidi tõepoolest ekspert andma hinnangu mõrdade hülgekindluse kohta. Konkreetseid võrke käis kontrollimas kalandusteadlane. Hinnangus oli esile toodud, et soetatav mõrd on hülgekindlast Dyneema materjalist, mispärast PRIA kalurile toetuse andiski.

Kaluri jutu järgi poleks algusest peale tohtinud materjali nimetada hülgekindlaks, kuna sedasorti materjali pole olemas. “Palusime välisekspertide hinnangut ja seal naerdi selle peale, et keegi Dyneemat hülgekindlaks nimetab,” ütles Naar.

“See on tõesti tugevam kui meil müüdavad võrgud. Minu mõrd käis ekspertiisis ja sealt öeldi, et see Dyneema niit peab vastu kuni 90kiloste hüljeste rünnakutele, kuid isahüljes võib kaaluda kuni 200 kilogrammi,” selgitas ta.

Kalur tõdes, et Dyneema niite on paksemaidki ja tema kogemuse järgi töötavad need hästi, kuid sel juhul tulnuks materjal soetada toetuseta. “Oleksin teadnud, oleksin läinud kohe selle peale, aga algul uskusin PRIAt ja sain petta,” ütles ta.

“Kui selles riigis kindel sõna ei kehti, siis seda riiki pole mulle olemas,” kostis ta nördinult.

Ilves selgitas, et järgmiseks perioodiks on koostatud uus toetuse maksmise korra eelnõu, mis ootab veel maaeluministri allkirja. “Nüüd määratakse toetust eraldi määruse ja nõuete alusel,” vastas ta küsimusele, kas PRIA on nõudeid muutnud.

Ilves tõi esile, et hülgekindla mõrra mõistet on tõepoolest nõuetes täpsustatud. Paremini on selgitatud teaduslik taust ja nimetatud uuringud võrkude hülgekindlamaks ehitamise kohta.

Ilves selgitas, et hülgekindla püügivahendi mõiste tuleb Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi uuringust. “Seega ei ole see termin PRIA kehtestatud ega defineeritud. See ei väljenda ameti hinnangut püügivahendi omadustele,” ütles kalandustoetuste büroo juhataja.