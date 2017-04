Uppunud mära kuulus probleemsele omanikule

Laupäeval Pärnu jõel aerutanud matkalistele avanes Vändra vallas Orikülas Kõrgekalda talu lähistel ootamatu ja ebameeldiv vaatepilt: kalda ääres madalas vees ulpis mitmesajakilose hobuse surnukeha, samuti oli vees oma otsa leidnud koer.

Kohalik veterinaararst tuvastas kiibi järgi, et vette sattunud loom on nelja-aastane Eesti raskeveohobune Kamelia, kes kuulub naabruses elavale Kersti Kännule, kelle hoole all on paarkümmend hobust. Koergi oli veterinaari sõnutsi ilmselt uppunud, sest väliseid vigastusi tal polnud. Koer oli vees olnud umbes kuu ja tema omanik pole teada.

Kamelia ulpis Pärnu jões umbes poolteist nädalat. / Vändra vallavalitsus

Loomatohtri hinnangu põhjal suri hobune uppudes. Arsti jahmatas aga asjaolu, et tõenäoliselt oli umbes poolteist nädalat vees veetnud mära leidnud oma otsa sünnituse järel, sest päramised ehk platsenta oli veel looma küljes. “Loom oli ilmselt väga väsinud ja kurnatud ning läks jõe äärde jooma, aga kukkus sisse ega olnud enam võimeline kaldale pääsema,” avaldas ta oma arvamuse, märkides, et tema arvates pidi sünnituse juures viibima inimenegi.

Oma loomadest hoolival hobusekasvatajal ei saa loomatohtri hinnangul sellist õnnetust juhtuda. “Hooliv omanik on sünnituse ajal hobusele abiks, annaks kurnatud loomale küllaldaselt vett ja hoolitseks tema eest parimal moel,” ütles veterinaararst.

Kohaliku veterinaari jutu järgi eitas hobuse omanik esiti üldse, et jõest leitud loom kuulub talle. Kui kiibiandmed viitasid siiski temale, olevat ta öelnud, et ei tea, kuidas mära jõkke sattus.

Pärnu Postimehel ei õnnestunud hobusepidaja Kersti Kändu telefoni teel kolme päeva jooksul kätte saada.

Nii loomaarst, hobusekasvatajate seltsi esindaja kui Vändra vallavanem kinnitasid, et looma kadumisest hobusekasvataja teada andnud pole.

Eesti hobusekasvatajate seltsi tegevdirektori kohusetäitja Krista Sepa jutu järgi peab hobustel olema ööpäevaringne järelevalve ja omanik vastutab, et nad oleksid piiratud maa-alal, kust nad välja ei saa.

Sepp ütles, et hobusekasvatajate selts on püüdnud hoida Kersti Kännuga usaldusväärset sidet ja Vändra vallas elav loomapidaja on lubanud lahendada probleemid, mis on tekkinud hulkuma pääsenud hobuste ja nende puudulike dokumentidega.

Sepp lisas, et kui seltsi kuuluv loomapidaja ei suuda probleeme kohe lahendada, on võimalik kokku leppida, et ülejäänud seltsi liikmed võtavad hobused oma juurde hoiule. Sellekohane ettepanek Sepa sõnutsi Kännule ilmselt tehakse.

Veterinaar- ja toiduameti Pärnumaa veterinaarkeskuse juhataja Raivo Mogilnõi teatel pole amet hobuse uppumise asjaoludega veel tutvunud ega saa juhtunut täpsemalt kommenteerida.

“Tutvume veterinaararsti saadetud ülevaateaktiga ja räägime hobuse omanikuga. Alustame juhtumi uurimiseks menetlust. Kui leiame, et hobuse surma põhjus on looma tahtlik abitusse seisundisse jätmine, kaalume selle juhtumi politseile uurida andmist,” ütles Mogilnõi.