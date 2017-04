Kupeldatav ravis teenistuse eest hambaid

“Ei läinud kaubaks või?” päris Tapo ühes kõnes.

“Ei läinud kaubaks jah,” vastas naine. “Sest sel pildil polnud mina.”

“Nojah, ma ju räägin sulle, et pead enda eest rohkem hoolitsema. Eks ta nii ole, kui kõigile oma hambutut naeratust näitad.”

“No aitäh! Kahjuks ma pole täna kordagi naernud.”

“No ma lihtsalt ütlen: on võimalus, et ehmatad kliendid ära. Ära ainult tigedaks saa. Mina pole süüdi, et nii läks.”

“Aga ta oleks võinud natukenegi mainida, et ei taha tulla. Mida ta, kurat, raiskab mu aega!”

“Ta ei taha tulla? Ta ju tahtis tulla, aga kaup ei olnud see, mida ta tahtis. /.../ Aga selge, oled siis natuke puhata saanud. Loodan, et see sukavend tuleb. See on muidu kahe tunni mees.”

Tapo eitab naisele juhtnööride andmist. “Ta oli oma kohtumisi kirja pannud ja paberi koju unustanud,” selgitas ta. “Siis ta helistas mulle ja ma lugesin talle sealt ette.”

Asjaolu, et enamasti helistas ta ise naisele, põhjendas Tapo nii: “Loomulikult ma helistasin talle mitu korda. Tal oli vaja oma võlg maksta. Tahtsin teada, kas ta on juba raha kokku saanud ja saab koju tulla. Mina pidin kodus last hoidma ega saanud töölgi käia.”

Tapo mainis, et enam ta kõnealuse naisega koos ei ela.

Pärnu maakohus mõistis Tapole aasta vangistust, kuid asendas selle 360 tunni üldkasuliku tööga. Kohtuotsuse jõustumisest 23. veebruaril peab süüdimõistetu alluma aasta vältel kriminaalhooldaja kontrollile.

Kriminaalbüroo juht Nils Sempelson polnud nõus üksikasjalikult avaldama, kuidas politsei kupeldaja vahele võttis, kuid tõi esile, et tõendeid kogudes tuli olla leidlik. “Võtsime jälgede segamiseks kasutusele mitu meedet, millest tuli olukorrast tegeliku pildi saamiseks läbi näha,” sõnas Sempelson. “Taktikat, kuidas oma tegevust varjata, muutsime tõendite kogumise ajalgi.”

Kriminaalbüroo juht tänas inimesi, kes politseile oma kahtlustest teada andsid. “Inimkaubandusega seotud kuriteod on väga tõsised ja ühiskonnas peab valitsema üksmeel, et selline käitumine pole lubatud,” lausus Sempelson. Ta lisas, et vähim, mida avalikkus saab teha, on tähele panna.

Politsei ootab tähelepanekuid ja kahtlusi kuritegudest Lääne prefektuuri vihjemeilil laane.vihje@politsei.ee või telefonil 444 6555.

Meelitas alaealisi prostituudiks Pärnu maakohus mõistis Mati Tapo 2009. aastal süüdi mitme alaealise prostituudiks meelitamises. Ühtlasi pidas mees bordelli täiskasvanud lõbunaistega. 2007. aastal ahvatles Tapo alaealisi asuma tööle tema massaažisalongi. Ta kaasas kaheksa 14–17aastast neidu töötama sensuaalse massaažiteenuse sildi all prostituutidena, lubades neile head sissetulekut. Peale selle osutasid neiud Pärnus seksuaalteenuseid Tapo antud elamispinnal. Klientide leidmiseks pani kupeldaja ajalehte sensuaalse massaaži kuulutusi. Massaažikuulutustega leidis Tapo kliente 11 täisealisele naiselegi. Seegi bordelliäri tegutses ühes Pärnu korteris. Kohus mõistis Tapole tookord viis aastat ja viis kuud vangistust. See jäeti nelja-aastase käitumiskontrollita katseajaga täitmisele pööramata.