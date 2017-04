Wendre ehitab vabriku palju suuremaks

Alles mõni päev tagasi avas Wendre Pärnus Rääma tänaval linakombinaadi omaaegses tsehhis uue poe, et tootmisele rohkem ruumi jaguks. Kuid sellega pole linna suurima eraettevõtte investeeringud lõppenud.

Tekstiilivabrik plaanib mahukat rahasüsti, millega uuendataks masinaparki ja tehas kasvaks ligemale kolmandiku võrra.

"Kas ja kui palju töökohti sellest juurde tuleb, on seni veidi lahtine, sest detailideni meil veel plaan paberil pole," ütles Roosaar, lisades, et lõpusirgel on ehituse projekteerimine. "Praegu arutamegi aktiivselt, kuidas hakkab Wendre tehase uues osas tootmine ja inimeste töö kulgema."

Tegevjuhi kinnitusel on põhiprojekt valmis ja tööprojekt lõppjärgus ja peagi koostab Wendre ehitushanke. Vabrik plaanib hanke maiks valmis saada ja loodab, et enne jaanipäeva on ettevõtete konkreetsed hinnapakkumised laual. Siis võib asuda hindama, kui kulukaks investeering täpsemalt osutub ja kui kaua see aega võtab.

"Meie lootus on, et uued tootmisruumid valmivad umbes 12 kuud pärast ehitajaga lepingu sõlmimist, seega, lähim valmimisaeg oleks järgmise aasta suvi," sõnas tegevjuht, rõhutades, et täpsed tähtajad selguvad töö käigus.

Töötajatele on suurim muutus see, et senise kolme asemel hakkab töö käima kahes vahetuses ehk korraga on ametipostil rohkem inimesi. Roosaar avaldas lootust, et investeeringu abil pole enam valdava osa tootmise puhul öövahetusi vaja. "Ega enamik inimesi taha ju öösel töötada," selgitas ta. "Meie saame aktiivsema tootmisliini ja töötajatele jääb väiksem koormus."

Roosaar nentis, et investeeringuga kasvab toodangu maht tuntavalt. Seni pole Wendre saanud oma kõiki ideid rakendada ruumipuuduse ja veidi aegunud tehnoloogia tõttu.

Tegevjuht ütles, et tänu senisest tõhusamale masinapargile ja avaramale pinnale paranevad töötingimusedki. Ta tõi näite, et õmblejad peavad töötama masinate keskel, kuid laiendusega saab nad eraldi ruumidesse paigutada. "Tootmine saab olema ohutum ja müragi on vähem," kinnitas ta.

Wendre on Pärnu haigla järel linna suurim tööandja. Vabriku põhitegevus on tekkide ja patjade tootmine ja eksport. Enamik toodangust lähebki välismaale. Roosaar tõdes, et ettevõte on oma valdkonnas üks Euroopa suuremaid ja konkurentsis püsimiseks tuleb sedalaadi investeeringud ette võtta.