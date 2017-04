Noored korraldasid Mai koolis toreda mängutunni

Nimelt viisid Pärnu Koidula gümnaasiumi IT ja kaasaegsete tehnoloogiate valikkursuse õpilased Kärt Kaljuvee, Künter Suve ja Markus Strikholm oma kursuse lõputöö raames Mai koolis läbi tunni, kus mängiti internetis turvaliselt käitumist õpetavaid mänge.

Kärt ja Künter sidusid omaloodud õpetliku mängu sidunud nutiseadmes küsimustikule vastamise, 3D modelleeritud ning prinditud geomeetriliste kujundite ning BeeBoti programmeerimisega. Markuse loodud internetis turvaliselt käitumist toetava mängu äpp MIT App Inventor viis õpilased küsimustiku juurde, millele sai vastata vaid nutiseadmes.

/ Tiiu Leibur

Gümnaasiumiõpilased said väga eheda kogemuse nii mängu loojate kui disaineritena ja ka õpetajate ja juhendajatena, sest tagasiside väikestelt mängijatelt oli üdini positiivne.

2.d klassis õppiv särasilmne Georg kiitis: "Väga meeldis see mäng, sai palju uut teada näiteks häkkimise kohta ja äppide kohta. Väga meeldis see mesilane, et ta mängu oli toodud. Üldse see mäng meeldis väga. Ma kindlasti mängiks seda veel!".

Koidula kooli noori IT huvilisi juhendab Pärnu Koidula gümnaasiumi haridustehnoloog Tiiu Leibur.