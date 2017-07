Šaakali küttimisaeg nihkub paar kuud ettepoole

Piirumi küla Tautsi talu rannakarjamaal kahanes Teksli tõugu lambakari läinud suvel 21 talle võrra. Peasüüdlane on koerlaste sugukonda kuuluv kõigesööja kiskjaline, kelle neelud käivad sitikate kõrval magusa liha järele.

"Šaakalid viivad väiksemad talled minema nii, et midagi ei leia, ja suuremad söövad täiesti puhtaks, nii et põhimõtteliselt jäävad järele ainult selgroog ja nahk, kui keegi neid söömingu ajal ei sega," räägib taluperemees ja tõulambakasvataja Urmas Aava. "Talled olid vanuses kuust kuni viie kuuni, aga nad käisid ka koplis suurte jäärade kallal, ainult et neist ei käinud neil jõud üle, vigastasid natukene ja ravi järel jäärad paranesid."

Majanduslikku kahju annab kokku arvestada, teades, et tõuloomana müüdud ute eest makstakse keskmiselt 150 eurot ja valikjäärade eest kuni 400 eurot. Lambapidaja moraalset kahju ei anna ühtegi rahaühikusse rehkendada. Kui lamba kallal käib karu, ilves või hunt, hüvitab riik kasvatajale kahju, šaakalit kahjutekitajate hulka pole arvatud.

Tegemist on liigiga, kes võib suuresti mõjutada meile omast linnustikku ja väljakujunenud toitumisahelaid. Tõnis Korts

"Keskkonnaamet ütleb, et see on karjaomaniku probleem ja tehke ulukikindlad aiad. Aga šaakal kaevab ennast aia altki läbi, see tähendab, et tuleb poolteist meetrit kõrge võrk ja osaliselt maa sisse, kuid mere ääres on see võimatu: seal käivad tormid üle ja igal sügisel pead aia kokku korjama. See on majanduslikult täiesti mõttetu ning otstarbetu," nendib Aava.

Aita-ennast-ise-põhimõttel nosivad Tautsi talu veerandsada talle, utte, jäära kodulähedases teedega ümbritsetud koplis ja ööbivad laudas suletud ukse taga, selle asemel et hoolitseda looduslike muruniidukitena poollooduslike koosluste eest ja taastada kurvitsaliste pesitsuspaiku.

Aava jutu järgi on suvelgi öösiti laudas kinni lammastel immuunsüsteem rikutud ning sigivus ja kasvukiirus väiksem võrreldes ajaga, mil šaakalid Liivi lahe roostikus veel võimust polnud võtnud.

"Riiklikult on vaja kiiresti seadustada kaks meedet: esiteks lambakasvatajatele šaakali tekitatud kahju hüvitamine ja teiseks antagu selle kiskja aastaringne küttimisluba," arvab Aava vajalikeks abinõudeks.

"Šaakal on väga kaval loom: tema küttimine vajab väga suurt visadust ja jahimeestelt järjepidevust. Olen ise kaalunud jahimeheks hakkamist, et seda kiskjat ohjata. Seda enam, et kui Pärnumaal kütiti läinud jahiaastal kokku 14 šaakalit, lasti pool neist ehk seitse minu juures."

Kihnu väina ääres Värati külas kannatab šaakalite röövretkede käes Reinu talu, mille põhitegevus on lambakasvatus. Peremees Aro Kütt kõneleb, et võttis kasutusele kuluka ettevõtmise ja vedas rannakarjamaal kilomeetritepikkuse võrkaia alla tiheda traatvõrgu, et kiskjad ei saaks ennast enam kergesti aia alt nagu uruloomad läbi kaevata.

"Taotlesime šaakali küttimiseks väljaspool hooaega erandkorras jahipidamise luba, aga seda keskkonnaamet meile ei andnud, sest kahju polevat küllalt suur. Aga kui šaakal viib talle minema, kuidas ma tõestan, et see oli tema?" küsib Kütt.