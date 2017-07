Kui vaid saaks selle ühtsustunde kaasa võtta

“See on hullem kui Õllesummer!” hüüatas üks külastaja, kui kulgesime inimvoolus läbi kärssava grill-liha tossu.

Peetersi ettekujutlus meie rahva suurpeost oli veidi suurem versioon lõkkeõhtust, kus keegi mängib kitarri. Elu sees ei oleks ta oodanud nii mastaapset üritust. “Tavaliselt on festivalidel ikka mitu lava ja inimesed jagunevad mitme lava ette. Siin olid aga kõik kogunenud ühe ette – see oli vaimustav,” leidis ta.

Niisamuti eeldas Peeters, et tantsupidu näeb hoopis teistsugune välja. “Kujutasin ette, et tantsutrupid tulevad ühekaupa esinema, mitte nii, et kogu mass tantsib korraga,” oli belglane vaimustuses.

Rahvast oli tõepoolest murdu. Seda kinnitas neljandat korda peol osalenud Tartu noortekoori laulja Sten Pihotalo. “Arvasin, et siia tuleb vähem inimesi sel aastal, kuid on isegi rohkem kui tavaliselt,” hindas noormees olukorda. Peetersit pani imestama seegi, kui palju noori on huvitatud rahvatantsust, isamaalistest lauludest ja riietest. “Arvasin, et noored kuulavad pigem teknot,” märkis ta.

Laulukaareesine oli külastajatest kirju. Nii kaugele kui silm seletas, oli kogu muruplats juba hõivatud. Ohkasime ja võtsime istet asfaldil. Mõne aja möödudes õnnestus meil siiski leida kitsuke mururiba, kus end veidi mugavamalt välja sirutada. Peeters heitis pikali. “Kui silmad kinni paned, on selline tunne, nagu inglid laulaksid,” teatas ta, kui naiskoorid laulma hakkasid.

Peeters ei oleks uskunud, et lauljate tase on nii kõrge. “Ma teadsin, et nad harjutasid pikalt, kuid miskipärast ikka kujutasin ette, et see kõlab nagu laulud jalgpalliväljakul,” seletas ta naerdes.

Kui uurin, kas belglastelgi on kogu rahvast ühendavaid traditsioone, arvas ta, et kõige rohkem toob rahvast sealkandis kokku jalgpall. “Siis riietume lipuvärvidesse – must, kollane, punane – ja paneme pähe punased sarved (Belgia rahvuskoondise hüüdnimi on punane saatan, A. K.),” rääkis Peeters. Jalgpall toob inimesed tänavatele. Rahvas rõõmustab ja kurvastab kui üks mees. Põlevad silmad, liigutuspisarad, võhivõõraste kallistamine – see on kõige lähem laulupeole, mida Peeters on kogenud. Kuidas on aga lood sealse laulukultuuriga? Ilmneb, et koorilaul on seal tugevasti seotud kirikuga.

Siiski on midagi laulupeolaadset neilgi. “Aga see on palju väiksemas mastaabis ja halva marurahvusliku maiguga,” möönis ta. Kõnealuse peo eesmärk on rõhutada oma flaami päritolu ja vastanduda Belgia prantsuskeelsele rahvaosale Vallooniale. “Ma ei tea kedagi, kes seal käinud on. Keegi ei taha sellise asjaga seotud olla,” nentis ta. “Üritus õigustas end ajal, kui flaami keel ja identiteet olid ohus. Nüüd on flaamid aga saanud kõik õigused oma keelele ja sel pole enam mõtet.”

Peetersit rõõmustas see, et meie laulupidu pole poliitiline.