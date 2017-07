Ilmatark: kes tahab päevitada, mingu lõunamaale!

Tiismaa kontrollib ilmastikku iga päev. "Meil oli täna vahepeal pilves, siis tuli äike, nüüd paistab päike. Aga pilves on ikka. Kogu suvi on sihuke vahelduv ilm," prognoosis ilmatark. Tiismaa sõnutsi tuleb juuli nagu vananaistesuvi. Tema ennustuse kohaselt on sel ja järgmisel kuul oodata 17–18kraadist ilma, mõnel päeval võib 20 kraadi sooja tulla. "Muuseas, täna öösel oli ainult kolm kraadi sooja. Kohati võib veel sellist külma ööd tulla. Isegi nulli minna! Aga null kraadi võtab juba kurgi ära. Arvan, et avamaakurki küll see aasta eriti ei saa."

Tiismaa arvutuste järgi on juulis oodata parasjagu vihma ja pilvetagust päikestki, päevitussooja aga ilmatark sel suvel ei luba. "See, kes tahab päevitada, mingu sinna lõunamaale!" soovitas ta.

Tiismaa jutu järgi on huvitav seegi, et tema koduaia hobu- ja hallrästad paarituvad sel hooajal juba teist korda. "Ei tea, kas see võib tähendada, et sügis tuleb pikk. Kui nad nüüd uuesti munevad ja hauduvad, peavad nad uued linnupojad ikka täiskasvanuks kasvatama," arutles Tiismaa.

Tiismaa piilus Pärnu sõites bussiaknast põlde. Tema hinnagul tuleb tänavu talinisu- ja rukkisaak rekordiline. "Väga ilusad ja tihedad olid need põldudel! Suviviljaorasedki on tänavu väga vinged," prognoosis ilmatark. Kartulgi kasvab mehe sõnutsi tänavu väga hästi. "Tundub, et kartul sai õigel ajal niiskust, nii et ennustan vägevat kartulisaaki. Tuleb hea teravilja- ja kartuliaasta."

Õuna- ja ploomipuudega on ilmatarga teatel aga vastupidi. "Vaatasin aias ringis: mõnel õunapuul on õunu enam-vähem, näiteks valge klaar on vilju täis. Aga mõni sort on tänavu ikka täitsa jama. Ei ütleks, et õuna-aasta tuleb. Niisamamoodi on ploomiga: mul on kaks aastat tohutult ploome olnud, aga see aasta on väga vähe," kõneles Tiismaa. Ilmamehe ennustuse kohaselt ei tasu tänavu rikkalikku marjasaaki oodata. "Olen rääkinud inimestega, kes metsas käivad. Nemadki arvavad, et mustikat ei tule see aasta kuigi palju. Ei tea, kas talv on siis nii mõjunud."

Tiismaa kinnitusel saab sel suvel korralikult karastada, sest suplussooja vett ei ole ega tule. Praegu on ilmatarga ütlust mööda vesi kõige soojem Paralepa rannas, kuid sealgi ulatub veetemperatuur vaid 18ni. "Sihukest ilusat suvist sooja, kus veetemperatuur on 20–22 kraadi, ei tule. Leppige sellega, mis meil praegu on," märkis Tiismaa.