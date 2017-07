Saunalisi ehmatasid püssilasud aknasse

Jaano Martin Ots rääkis, et aken oli poolviltu lahti ja lasud klaasi siiski ei purustanud, sest põrkasid tagasi. Saunaruumis oli sel hetkel kaks inimest.

Tema ütlusel tulid lasud naabri hoovist, kus lasti ka varem korduvalt õhupüssist märki.

Ots reageeris laskudele sedamaid. “Läksin küsisin miks meie pihta tulistatakse,” sõnas ta.

Vastus oli, et pole tulistanud. Kui Ots politsei kutsus, oldi pahased, et milleks politsei.

Politseist kinnitati, et eile õhtul kella 23 ajal taoline juhtum aset leidis. Lääne prefektruuri pressiesindaja Andra Jundas sõnas, et tõenäoliselt lasti kogemata märgist mööda. Praegu juhtunu suhtes menetlust algatatud ei ole, ent kogu info anti Jundase ütlusel edasi piirkonnapolitseinikule ja sündmuse asjaolud on välja selgitamisel.