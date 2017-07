Kihlepa sigalasse võis katk trügida põhupalliga

“Metssigade ja väikeulukite arvukust tuleb suurel määral vähendada ja see on riiklik probleem. Kui see ei lahene, tuleb seakasvatajatel otsustada, kas edasi on üldse mõtet selle tootmisharuga tegelda,” nentis Noot. “Meie Kihlepa farmi uksed jäävad suletuks ja sel aastal ei tule enam seakasvatuse tarbeks põhku varuda ja seda ei tohigi teha, sest põldudel liiguvad nii metssead kui väikeulukid, kes igal sammul levitavad viirust.”

Taudi tagajärgi Eesti seakasvatajatele kinnitas põllumajandusstatistika, mille järgi imporditi esimeses kvartalis 5884 tonni sealiha väärtuses 11,8 miljonit eurot. Suurimad kogused toodi sisse Poolast, Saksamaalt, Taanist, Soomest.

Viltropi arvates ei ole riskivabadust võimalik ühegi meetmega saavutada ja halbade asjaolude kokkusattumiste või inimliku eksimuse tagajärjel võib nakkus jõuda hästi turvatud sigalatessegi.

Kalda lisas VTA ametipostilt vaadates, et ükski kaitseabinõu ei ole loomapidamisega seotud tegevustes üleliigne, olgu see sööda või allapanu käitlemine, inimeste liikumine või muu niisugune.

“Seni, kui sigala tara taga surevad metssead katku, ei ole ükski farm 100 protsenti haiguse suhtes kaitstud,” tõdes Kalda.

Pärnu maakonda on jäänud vaid üks suur seafarm, see on Lõpe Agro Lõpe farm ja peale selle ühe käe sõrmedel kodusigade kasvatajaid, kelle laudas on kümnest 100 notsuni. Taudist pääsemise kindlust pole kellelgi ja vastutus on pandud jahimeestele, kes peavad metssigu agaralt küttima. Aga katkust jagusaamine meie koduriigis sõltub lõunanaabrite võimekusest ehk kui eriti ohtlik taud jääb Läti metsades levima, on Eestigi püsivalt ohustatud.

Katkuleiu korral tuleb paratamatult hukata kõik selle farmi sead, kedagi ei tohi saata lihakombinaati, sest veel tervedki loomad võivad olla nakatunud ja viirus püsib töödeldud lihas aastaid. Sellise liha jäätmed võivad sattuda kodu- või metssigade söödaks, põhjustades uusi katkupuhanguid kus tahes. Näiteks jõudis seakatk 2007. aastal Gruusiasse toidujäätmetega Aafrikast saabunud laevadelt, jäätmed sõid prügimäel kohalikud sead ja viirus hakkaski levima.

“Suure tõenäosusega reisis Aafrika seakatku viirus ida poolt saabunud veokijuhi võileiva vahel ka Tšehhi, kus tänavu juunis teatati metssigade nakatumisest suure maantee läheduses,” tõi Viltrop kujuka näite.