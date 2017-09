Muusikapäev kutsub perepäevale džässiga

Kõlab muusikat klassikast ja džässist kuni pärimuseni, mida esitavad oma ala meistrid kõrvuti säravate noorte muusikutega nii tavapärastes kui ebatraditsioonilistes kontserdipaikades.

Pühapäevasel muusikapäeval tehakse perepäevi, Eesti kirikuid täidavad muusikaga orelipooltunnid, peale kontsertide mahuvad üleriigilisse kavva rabamatk, pärimusmuusika õpituba, kohtumised ja vestlusring heliloojatega.

Teist aastat toimub muusikapäeva välisprogramm, mis toob maailmalinnade lavadele välismaal resideerivad Eesti muusikud: sedapuhku antakse kontserte Inglismaal, Ameerika Ühendriikides, Norras, Austrias ja Saksamaal.

Kuna inimeste huvi on alati suur olnud, tuleb Pärnu kontserdimajas tänavu ühel päeval suisa kolm kontserti. Kõik suures saalis ja pealkirja "Perepäev džässiga" all. Iga kontsert kestab 30–40 minutit.

Kontserdimaja müügijuht Eveli Loorents kinnitas, et pileteid praegu veel jagub. Kuna muusikapäeva kontserdid on tasuta ja esinejad head – eriti sel aastal –, ei tasu pääsme soetamist kontserdiga samale päevale ometi jätta, sest saal on sel päeval alati publikust tulvil olnud.