Vabakooli innovatsioonipäevad pakkusid põnevaid elamusi

Hommikuti nuputati kogu kooliga, millised oleks kooliruumid, kui need targaks ruumiks muuta. Näiteks puhastaks aknad ennast ise, aknaklaasid muutuks vajadusel ise tumedaks ja "otsustaks" ruumi ise värsket õhku tuua, kui mõnel inimesel ruumis palav on. Loomulikult hoiaksid need putukaid tarka ruumi sisenemast. See on vaid väike osa pakutud ideedest.

Osa klasse tegeles tundides leiutamisega, mis on saanud loovussuuna igasügiseseks väljundiks. Oodatud külalisena parkis ennast pooleks päevaks kooli ette Merkuur OÜ mobiilne töökoda, kus 4. klassi poisid laheda spinneri ja 9. klassi tüdrukud-poisid endale erikujuga kellad meisterdasid. Kõik see valmis kõrgetasemelise masinapargi toel.

Innovatsioonipäevade rosinaks olid eakaaslastest külalised. 6. ja 7. klassil oli külas Emma Liisa Lõhmus Sütevaka humanitaargümnaasiumi 7. klassist mehhatroonika väärtusliku töötoaga, mida sisu ja tehnikaga toetas lahke tehnoloogiaharidusselts. Töötoas õpiti kasutama multimeetreid, ühendama vooluringi, lugema elektriskeemi, leidma ja parandama programmiviga. Õpilaselt õpilasele õpe on Pärnu vabakoolis armastatud ja sageli kasutatud õppevorm.

5. ja 8. klass tutvusid Sindi gümnaasiumi kooli-TV tegemistega Eliise Kulli, Andro Seppi ja Anette Pattiku eestvedamisel. Kohtumise õnnestumise võti oli noorte suurepärane ettevalmistus, meeleolukad TV-saated ja muhe esinemisoskus.

4.–9. klass said inglise keele tundides tuttavaks digitaalse meedia võimalustega.

Vabakooli esimesed innovatsioonipäevad võib vahvalt õnnestunuks lugeda. See on elamus- ja kogemusõpe parimal moel.