Tragöödia päästis valla headuse

Õue läinud Tettermann nägi, et katus tossab. “Panime endid ja lapsed riidesse, võtsime passid ja läksime välja,” meenutas ta. Kuna nende korter asus esimesel korrusel, oli perel aega olulisemad asjadki ära viia. Kõigil majaelanikel nii hästi ei läinud.

Üleeile kell 17.18 helistas üks kolmekorruselise elamu katusel tõrvapappi paigaldanud töömeestest häirekeskusesse ja teatas, et katus põleb.

“Nad tegelesid katusel tuletöödega ja see ongi põlengu tekke põhjus,” sõnas Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kais. Mida ja kuidas täpsemalt tehti, on veel selgitamisel.

Kui õnnetuspaiga lähedal Ares kodunõustamisel olnud Pärnu-Jaagupi komando päästjad seitse minutit pärast väljakutset kohale jõudsid, lõõmasid leegid katusel juba vägevalt. Õige pea olid kohal Pärnu komando päästjadki. Tuld kustutati nii seest kui väljast.

Kaisi teadmist mööda olid kõik inimesed saanud ise majast välja.

Et tuli levis väga kiiresti, tulid appi kutselised päästjad Häädemeestelt, Vändrast, Raplast ja vabatahtlikud Arest, Sindist ja Taalist. Põleng kandus kiiresti maja teise poolde.

Kaisi sõnutsi asus tulekolle pööningul. Kuna sinna ei viinud ainsatki luuki, ei saanud päästjad koldele küllalt hästi ega kiiresti ligi. Pööningu avatud planeeringu tõttu levis tuli takistamata.

Kella 18.20 aegu kukkus katus sisse. Nii jätkasid päästjad kustutamist õuest, sealhulgas redelautolt.

Tulele pandi piir kella 20 paiku. Pärast seda kestsid järelkustutustööd paar tundi. Kaisi teatel hävis tules umbes 90 protsenti hoone katusest ja kolmas korrus. Ülejäänud korrused said vee- ja tahmakahjustusi.

Keegi õnnetuses kannatada ei saanud. Leekivast majast päästeti kass ja tšintšilja.

Põlenud maja eile hommikul vaatamas käinud Sauga vallavalitsuse majandusnõunik Jüri Puust nentis, et kõik 13 sealset korterit on nüüd elamiskõlbmatud. “Pilt oli päris õudne,” lausus ta. “Suuresti on tegemist veekahjustusega: kustutamise käigus lasti maja nii märjaks, kui vähegi sai, igast lambi- ja pistikupesast tuli sorinal vett. Sisse on langenud koridori kohal olev katus: taevas paistab.”

Ehkki Sauga vald pakkus kodu kaotanutele öömaja, magamiskotte ja kuivtoiduaineid, ei pöördunud valla poole abipalvega keegi. Kõik said abi ümberkaudsetelt inimestelt või sugulastelt.

Eile pidas Puust kahjukannatajatega koosoleku. Puusti sõnutsi vajavad nad ennekõike juriidilist abi. Näiteks selles suhtes, kelle vastu esitada kahjunõue.

Hävinud maja elanikud valisid enda hulgast esindajad, kes lähevad täna hommikul ühes valla majandusnõunikuga Pärnu advokaadibüroosse. Õigusabikulud maksavad kinni Saugale ja koduta jäänud inimestele appi tõtanud Are ja Tori vald.

“Siin selguvad igasugused kummalised asjad, millest ma praegu ei räägiks,” tõdes Puust. “Ehitusfirma polnud päris sellise pädevusega, nagu pidanuks. Eks ekspertiis selgita välja, mis seal oli, aga selge on see, et katust mindi lahtise tulega paikama. Kindlasti oli rikutud tuletööde ohutuseeskirja.”

Tuld võtnud maja katust vahetanud osaühingu Palmver Ehitus töötajate seletuskirjad olid ettevõtte juhi Vladimir Voitsehovski kirjutuslaual juba esmaspäeva õhtul.

Voitsehovski selgituse kohaselt oli tööliste ülesanne asendada vana katus uuega. Selleks tuli töötajatel võtta ära vana katusematerjal, vahetada OSB-plaadid ja paigaldada tõrvapapp. Seda tehakse sulatades.

“Kõik oli hästi kuni viimase paanini,” lausus ehitusettevõtte juht. Siis tekkis juba paigaldatud katuse alla tulekolle. Mis seal põlema läks, ei osanud Voitsehovski öelda. Tema jutu järgi poleks tohtinud seal vill ega miski muu tuld võtta.

Voitsehovski sõnutsi katsusid töötajad tuld nii käsikustuti kui veega lämmatada, kuid see ei aidanud. “See läks edasi nagu püssirohi,” kirjeldas ta.

Ehitusettevõtja ei teadnud öelda, kes korvab kahju. Kohtumine kindlustusega seisis eile alles ees. “Mul on väga kahju ja palun vabandust kodu kaotanud inimestelt,” lisas ta.

Ühtejärge pöörduvad Sauga vallavalitsuse poole aidata soovijad siitkandist ja naabermaakondadestki. Üks kõrvalmaja elanikest pakkus peavarju otsijatele oma Pärnu korterit. Magamiskohti, rõivaid ja esmavajalikke asju pakutakse ühismeediaski.

Perega öö lähedaste pool veetnud Tettermanni sõnutsi näitab ööbimiskohtade ja muu hädatarviliku pakkujate hulk, kui ühtehoidvad on kohalikud inimesed. “Kindlasti ületas pakutu nõudluse,” rõhutas ta.