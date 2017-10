Suvel heitsin pilgu kalendrisse ja mõtlesin, et sel aastal tuleb sügis teisiti: on kohalike valimiste aeg ja mul on võimalik neid isikliku kokkupuuteta vaadelda. Ometi läks teistmoodi. Seekord kandideerin küll Tallinnas. Savisaare valimisliit pakkus Mustamäel esinumbri kohta ja hiljem ühinenud valimisliidu üldnimekirjas viiendat kohta. Sellest pakkumisest oli raske keelduda ja sedasi sattusin taas karusselli.