Pärnu maakonna 11 liikluskaamerat on tänavu üheksa kuuga registreerinud üle 31 000 rikkumise, kogu Eestis avastasid kaamerad 94 516 kiiruseületust. See tähendab, et kolmandik riigis kiiruskaameratega tuvastatud rikkumistest toimub Pärnumaal.