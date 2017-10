Pärnu Postimehe kaasautorile Karl Ander Adamile on töö ühtaegu hobi ja teraapia. Adami vahendusel on lehelugejad juba paar aastat saanud osa lindude salamaailmast. Ta fotosid on avaldatud kõigis Eesti väljaannetes, aga ka USA ajakirjades. Nimekaim neist National Geographic.