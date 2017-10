Pildid: vihmad tõid Soomaale tänavuse rekorduputuse

Soomaa matkakorraldaja Aivar Ruukeli sõnutsi näitab Riisa jõe mõõdulatt vee kõrguseks 2,3 meetrit. "Nii kõrge pole vesi sel aastal veel olnud," ütles Ruukel. "Talvel oli vähe lund ja kevadised üleujutused olid madalama veetasemega, vähem vett oli ka paari nädala taguse üleujutuse ajal."

Et lähipäevadeks lubab ilmaprognoos vihma, tõuseb vesi Ruukeli arvates veel. "Kevadel saab üleujutust lume sulamise järgi modelleerida, praegu sõltub see vihmast. Ilmateade lubab seda järgmistekski päevadeks," seletas ta. "Kui sadu jätkub, võiks veetase tõusta vähemalt 2,5 meetrini."

Vesine ilm on ajanud üle kallaste Vändra valla Kaisma järvegi.

Kaismalt pärit Andres Metsoja sõnade kohaselt on vesi tõusnud umbes 40 sentimeetrit. "See on harukordne. Nii suurt veetõusu mina ei mäleta," ütles ta.

Metsoja jutu järgi on järv tõusnud kaldarajani. "Mõnes kohas on rada ka vee all," lausus ta.