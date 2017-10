Uue palvela sisevaade. Saal on avamispeo kaunistustes.

Kui praegu tänaval paluda mõnel nooremal inimesel ennast Kalevi spordiseltsi kunagisse võimlasse juhatada, on suur tõenäosus, et juhatus jääb saamata. Sama võib juhtuda, kui pöörduda vanema, kuid spordikauge inimese poole. Isegi olen sinna ainult korra sattunud ega mäletagi, mida seal tegime, ilmselt ikkagi midagi sportlikku. Teadsin, et hoone oli kuulunud lahkusuliste kogudusele, aga millisele, sellest polnud aimugi.