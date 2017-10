Video: pardakaamera kaadrid Are kolmikavariis laupkokkupõrkesse sattunud autost

Õnnetuse salvestanud Kase auto pardakaamera videolt näeb, et tol õhtupoolikul ei jätnud õnn maha rattaga sõitnud meestki, kes pedaalis avariipaigast läbi vaid mõni sekund enne kokkupõrget.

"Selgus, et see õnnetus juhtus rekajuhile helistamise tõttu, umbes Are poe juures. Seda ma sain teada pärast oma tunnistuste andmist politseis. Kuigi mälu sellest hetkest oli katkendlikum, mäletasin õigesti, et olin just peatunud ja hetk hiljem tahavaatepeeglist nägin kollast massi ... ja põmm! Mehel oli varu pidurdamiseks, seiskumiseks või möödumiseks. Näha oli ka, et mina näitasin suunda umbes 50–70 meetrit varem. Pikivahe oli piisav, see kadus minu pidurdamise ja seiskumisega. Minimaalselt oleks pidanud olema pikivahe 70–80 meetrit, seda lubatud kiiruse ja märkamise puhul. Aga tema ei märganud ega ka pidurdanud. Sel teelõigul annab arendada kiirust 100 kilomeetrit tunnis ... Ma ei tea ise, kui suur oli tema kiirus, aga arvestades reka kaugust kraavis, oli see küllalt suur, miks muidu ollakse vähemalt 50 meetri kaugusel peale pauku?!" kirjutas Kase oma Facebooki lehel.

Kase arvates on Are-vaheline maanteelõik võõra riigi elanikule segane.

"Märk on Ares sees, põõsaste varjus. Märk, mis näitab, et 300 meetri pärast on kõrvaltee ja ole ettevaatlik, mõni võib-olla pöörab vasakule, ära veel kiirenda, kuigi ees on pikk ja magus sirge! Sellest märgist selgelt ei piisa!" kommenteeris Kase alevikus kehtivat liikluskorraldust.

Arvestades liiklusõnnetuse olusid ja kohapeal veel püsima jäänud õnnetuste ohtu, vajab Are liikluskorraldus Kase hinnangul kindlasti kiiret muudatust. Selleks pakub ta välja lahendusi.

Andres Kase ettepanekud Are liiklussõlme parendamise kohta: Kõige lihtsam on paari märgi vahetus. 50 km/h piirang tuleb tuua selgelt sinna, kus praegu on 70 km/h. See peab olema küllalt kaugel enne teed nr 212. Sama peab kehtima Tallinna poolt sõites. 70 km/h märk tuleks tuua vastavalt kaugemale, Pärnule lähemale. See on vaid mõne märgi liigutamise küsimus.

Veidi keerukam, samal ajal mitte väga, on Pärnu-poolse kiiruskaamera teisaldamine umbes 300–500 meetrit kaugemale praegusest kohast. Sellega antakse märku madalama kiiruse vajalikkusest ja kaamera on märgist kindlasti tõhusam. Märk muidugi enne kaamerat lisaks. Kogu komplekt töötab rahakassana edasi. Ja praeguse kaamera kohale, enne bussijaama, võib panna veel "lamava politseiniku".

Lihtne ja soodsam on paigaldada "lamavaid politseinikke" koos vastava hoiatusega: üks Tallinna, teine Pärnu suunale. Ilma esimest kolme punkti tegemata või peale nende.

Ohutuse nimel (kuigi see tõstab liiklussagedust ühel teisel külateel) on variant väike liikluse ümbersuunamine ja tee nr 212 sulgemine. Sel juhul hakatakse kasutama keskuse teed ja majadevahelist teed, mis on maanteega paralleelne. Vajab lisaanalüüsi ega pruugi olla tõesti hea mõte! Toob ju kaasa muud riskid küla sees. Ajurünnakuks variant siiski olemas.

Saarekesed, ringteed ja muud tüüpi kiiruspiirajad, reguleerijad samal ajal. Teadvustavad liiklejat, et tegemist on asulaga ja osalejaid liikluses mitmes suunas, mitut liiki.

Veel suurem pilt, pikas perspektiivis. Vaadates kaarti on võimalik ehitada senisest kiirem tee Are keskusest mööda (lääne suunast, poe taga metsade ja põldude kaudu).

Esimesed nimetatud ettepanekutest on justkui kiiremini teostatavad, soodsamad variandid ja liiklusriske küllaldaselt vähendavad. Liiklustihedust ja voogu läbi küla need ei vähenda. Viimasena pakutud variant lahendab olukorra teisiti, samal ajal on juhtaeg pikk ja kooskõlastused keerukad. Samuti jääb küsimus: kas seda on vaja? Lugupeetud selle valdkonna otsustajad! Siin on vähemalt ettepanekud, mis on küll reaktiivsed, sest on tehtud pärast õnnetusjuhtumit. Aga kui me siis ka ei astu vajalikku sammu, mida veel vaja? Loodan, et vastavad analüüsid jõuavad õnnetusi järjest varem ennetada. / Andres Kase

Maanteeamet on algatanud Via Baltica ligemale 500meetrisel lõigul Pärivere tee ristmiku liiklusohtliku koha ümberehituse põhiprojekti koostamise.

