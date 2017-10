Noorteühing Eesti 4H pidas Pernova loodusmajas lõikuspidu

Ürituse avas Pärnumaa 4H koor, mida juhendavad Kalli Rõõmusaare, Ellen Kupar ja Sirje Kaska, ühingu lauluga. Seejärel tervitas noori 4H juhatuse liige Anu Kersalu. Jätkati õpikodades. 274 liiget jagati loodusmaja peale laiali. Taas saadi hulganisti teadmisi ja kogemusi. Nagu ütleb meie motogi, õpime tegutsedes.

Pärast meistrikursusi esinesid Pärnumaa noored klubidest Dixie, Kärmed Tootsikad, Positiivne ja SuarõNuõrõd üllatustantsuga, mille lõid Kihnu klubi noored Ketrin ja Liisi. Seejärel tunnustati aasta parimaid.

Pärnumaa parim klubi

Maakonna parim klubi on Kihnu saare klubi SuarõNuõrõd. Klubi on küll väga noor, aga sel aastal väga aktiivselt tegutsenud. Nende korraldatud olid piirkonna kevadlaager ja noorteaktiivi neljas suvelaager Tõstamaal. Kaasa lüüakse saareüritustel ja antakse panus heategevusse.

Pärnumaa parim juhendaja

Siinne parim juhendaja on Laura Jõe. Väikesest tüdrukust kasvas välja väga kohusetundlik ja aktiivne noor. Oli rõõm näha, kui vahvalt moodustati Kihnu saarel aktiivne klubi tema juhtimisel. Laura on Pärnumaa noorteaktiivi esimees. Rõõmsameelne ja tegus juhendaja, kellele võib alati loota.

Pärnumaa parim noor

Maakonna parim noor on Karmen Pikkmets klubist Dixie väikekohas nimega Lõpe. Sealsest aktiivsest klubist noor on selle tiitli igati välja teeninud. Ta on alati olemas. Kaasab kaaslasi tegemistesse, tutvustab 4H-d nii oma koolis kui ka väljaspool seda. Karmen on Pärnumaa noorteaktiivi liige. Aus, kannatliku meelega, kindla sõnaga vahva 4H noor.

Pikaajalise ja vabatahtliku töö eest tunnustati klubi Kärmed Tootsikad juhendajat Ülo Raudseppa. Samuti suure panuse eest 4H edendamisel klubi A-rühma juhendajat Marek Silda.

Samuti kiideti Kärmete Tootsikate suveprojekt "Tootsi peenar". Noored koos juhendajatega kaevasid maad, külvasid seemneid, panid kartuleid maha, rohisid ja koristasid sügisel saaki. Kõiki neid saadusi saab maitsta päkapikupäeva toidulaual.

Enne koduteele asumist kostitati kõiki pirukate ja kringliga.

Pärnumaa klubid kohtuvad sel aastal veel päkapikupäeval ja aastakoosolekul Tootsis.