Marti Lasn: Loomulikult iga liigutus maksab

Marti töötab iga päev kirega selle nimel, et päästa üha enam loomi. “Mis tähendab, et ei saa aidata!? Ei saa ju nii olla!” lausus mees, kellel on nimekiri operatsioonidest, mida veel pole Eestis tehtud, aga mida peaks tegema.

FOTO: Mailiis Ollino