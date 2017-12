Pärnu rannas abiellumine maksab 150 eurot

Uuest aastast hakkab maavalitsuse asemel abielu registreerima linnavalitsus. Kui abiellujad lepivad tseremooniaga Suur-Sepa 16 linnavalitsuse hoones, tuleb neid tasuda üksnes riigilõiv, mis praegu on 30 eurot.

Abielu sõlmimisel mujal Pärnu linna territooriumil tuleb peale riigilõivu maksta 120 eurot. Abielu sõlmimine väljaspool Pärnu linna Pärnu maakonna territooriumil maksab 280 eurot, millele lisandub riigilõiv.

Pärnu linnavalitsuse avalike suhete nõuniku Gerli Kõivu sõnutsi on Pärnu linna all silmas peetud linna kui asustusüksust. "Kui tahate abielluda näiteks Pärnu rannas, on teenustasuks 120 eurot, kui Tõstamaa mõisas või Sindis, siis 280," täpsustas ta.