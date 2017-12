Pangas taheti vahetada võltsitud rahatähte

Prokurör Merry Tiituse sõnutsi selguvad juhtunu asjaolud uurimise käigus.

Pärnumaal on tänavu võltsitud rahatähti avastatud kümmekonnal korral. Enamasti on olnud tegu 50euroste rahatähtedega.

"Mingit suurt muutust võrreldes varasemate aastatega näha ei ole, umbes sama palju ilmub võltsitud rahatähti välja igal aastal. Võltsraha käibesse pääsemisel täidab tähtsat rolli see, et kaupmehed oleksid raha vastu võttes tähelepanelikud ja kontrolliksid turvaelemente," ütles Tiitus. "Kui valeraha on juba mitu korda omanikku vahetanud ja võltsing avastatakse alles pangas, on võltsijat leida ja vastutusele võtta väga keeruline."

Juhtunu uurimiseks alustati menetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb võltsitud maksevahendi ja väärtpaberi kasutamist.