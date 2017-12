Paikuse noortekeskus kuulutas välja videokonkursi

Hallik rääkis sellest, kuidas ta hakkas videoid tegema, kuidas on tema tee kulgenud. Noori huvitasid nii tema õpingud, tööelu kui ka see, kuidas ta end elatab ja millega tegeleb. Saime teada videote filmimisest, ülesehitusest, valgustusest ja seadmeist. Hallik kutsus noori üles täitma oma unistusi ja palju katsetama.

Pedanik esitas noortele oma laule ja mõne lemmikjõululaulu. Pärast esinemist said noored nendega koos pilte teha, patsu lüüa, kallistada ja juttu ajada.

Paikuse avatud noortekeskus kuulutab välja videokonkursi "Mina, Paikuse noor", kuhu võib esitada videoid endast või enda filmitud klippe, mille maksimumpikkus on kolm minutit. Tööd tuleb esitada oma andmetega meilil tiinaliiv.tl@gmail.com 10. veebruariks.

Hääletus toimub noortekeskuse Facebooki lehel veebruaris ja parimaid autasustatakse märtsis.

"Seda, et noori huvitab kõik, mis seotud telefoni ja videotega, näeme oma töös. Eriti suur huvi on selle vastu noortel vanuses 10–18. Loodame selle projektiga jõuda nendegi noorteni, kes tulevad noortekeskusse vaikselt diivanile istuma ja kellel telefon või tahvelarvuti on päeva lahutamatu kaaslane," ütles videokonkursi korraldaja Tiina Liiv. "Eeskujude abil lootsime neile näidata avaraid võimalusi videomaailmas ja julgustada neid kasutama eneseväljendusvahendina nutiseadet."

Projekti "Interaktiivsed noored" finantseerib rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi rahast.