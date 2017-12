Üha enam minnakse seda teed, et ostetakse väikeettevõtetelt ja -ettevõtjatelt käsitööna valminud hingega jõulukingid. Jõulud on kiireim aeg aastas nii suures kaubanduses kui ka väiketootjaile. Kohaliku firma Wood Floweri looja Aune Tamm märgib, et tänavuseks jõuluhooajaks on ta meisterdanud juba umbes pool tuhat prossi. Ema ja tütre ettevõtte Vaas&Vaas suurim tellimus oli mõni aasta tagasi 400 veinikarpi jõuludeks.