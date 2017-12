Rosimannuse äri noolib Lihula hooldekodu

Lihula hooldekodu nõukogu liige ja Lääneranna volikogu esimees Arno Peksar tõdes, et volikogu viimasel istungil kehtestati detailplaneering hoolekandekeskuse laiendamiseks, kuid asutusel endal pole raha plaani ellu viia.

Peksar selgitas, et detailplaneering algatati, sest Läänemaa Kullamaa hooldekodu suletakse. Selle asukad ja töötajad oli algul plaanis Lihulasse üle viia, kuid juurdeehitus pole võimalik just praeguse keskuse väiksuse tõttu: sihtasutus ei suuda toota küllaldast kasumit investeeringuteks.

“Praegu saame investeerida vaid uude pesumasinasse,” naljatas Lihula hoolekandekeskuse juhataja Vanda Birn­baum. Ta lisas, et praegused 52 voodikohta on täpselt selline arv, et tulla ots otsaga kokku.

Majandusaasta aruanded näitavad tõesti, et üle ei jää midagi: viimased kaks aastat on hoolekandeasutus olnud 30 000 euroga kahjumis. Et ehitada välja ligemale miljoni euro eest laiendus, jääb aina kaduvast reservist väheks. Samal ajal ootab umbes 15 potentsiaalset klienti järjekorras. Kogu Eestis võib huvilisi olla rohkem.

Rahaprobleemi lahendus võib saabuda esmapilgul ootamatust kohast.

Lihula vallaga võttis sel aastal ühendust hooldekodude kett Südamekodud. Firmas on võrdne osalus Rosimannusel, aktiivsest poliitikast loobunud Reformierakonna ekspeasekretäril Martin Kukel ning vandeadvokaat Ja­ko Laanemäel. Kümneprotsendine osalus on ettevõttes investor Rene Ilveselgi. Eestis kuulub ketile kaks hoolde­kodu.

Birnbaum tunnistas, et ettevõtjad on käinud mitu korda Lihulas kompleksi vaatamas ja läbirääkimised on kestnud suvest saadik. “Valdade ühinemine tekitas korraks segase olukorra ja valimiste ajal asi veidi nagu seisis, nüüd ju vallajuhid vahetusid,” jutustas hooldekodu juhataja.

Firma esindajad on kinnitanud, et võivad olla huvitatud Lihula hooldekodusse investeerimisest. Idee järgi ostaks Südamekodud vallalt haldamisõiguse (hoonestusõigus, kinnisvara jääks omavalitsuse nimele), investeeriks hooldekodu laiendamisse hinnanguliselt miljon eurot ja see tooks juurde pea 50 kohta klientidele, samuti looks Lihulas töökoha umbes 15 inimesele.

Ettevõtte kaasomanik ja nõukogu esimees Kukk tõdes, et praegu on Eestis hooldekodu kohti puudu, mispärast nad selles valdkonnas potentsiaali näevadki. Samuti selgitas ta, et vähemalt esialgu omanikud ettevõtte abil ei rikastu: firma suunab kogu tulemi edasisteks investeeringuteks.

Kukk lisas, et laienemisplaaniga Südamekodud on ühendust võtnud mitmekümne omavalitsusega, mis tähendab, et Lihula hooldekodu tehingust lähemalt rääkida on vara: eriti veel, kui volikogu pole otsust vastu võtnud.

“Eks aeg näita, kas nendel läbirääkimistel on tulemus,” selgitas kaasomanik.

Ettevõtte esindajail on plaanis volikogu järgmisel istungil ideed volinikele tutvustada.

“Aga ka siis ei tule veel volikogu otsust. Olukorraga alles tutvutakse, seega läheb arvatavasti veel aega,” nentis Peksar.