Kariibi merele suundunud praam naasis Pärnusse

Nüüd Light of the Sea nime kandva laeva kapten oli märkinud sihtkohaks Trinidadi ja Tobago pealinna. Reis jäi aga lühikeseks. Jõudnud Kihnu ja Ruhnu saare vahele, siksakitas laev mõnda aega. Seejärel mootor seisati ja laev püsis samas kohas neli päeva.

Tagasi Pärnu poole alustas parvlaev teekonda üleeile. Enne südaööd jõudis see AS Pärnu Laevatehase kai juurde. Tehase tegevdirektori Sulev Hännikäineni jutu järgi tõi praami sinna Roomassaare puksiir.

Hännikäineni sõnutsi on tegemist nende territooriumil oleva kaiga, kuid see on välja renditud AS Pärnu Sadamale. “Meie ei remondi seda, see lihtsalt seisab seal,” lausus ta.

Eile käis mehaanik praami seisukorda uurimas. Veske vahendas, et sadamasse puk­seeritud veesõidukil on peamasina rike. “Õli lekib turbiini. Masin võttis õli ja hakkas tossama,” avaldas ta. “Peale selle vajab mõni tihend väljavahetamist. See on sellest, et laev oli kaks aastat tegevuseta. Kui hästi läheb, saab laeva nädalaga või isegi lühema ajaga korda.”

Laevameeskonnaga aktiivselt suhelnud Veske sõnutsi on meeste plaan minna Kariibidele endiselt jõus.